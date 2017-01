TWBA\Zürich: Für alle, die alles per App machen

Was nützen die tollsten Angebote, wenn man nichts davon erfährt? Mit der neuen App von McDonald's hat man immer alles auf dem Schirm: Aktuelle Promotionen, Wettbewerbe, Events, Rabattaktionen und – last but not least – den schnellsten Weg zum nächsten McDonald’s Restaurant, heisst es in einer Mitteilung von TWBA\Zürich.

Die Agentur kreierte für McDonald’s eine integrierte Kampagne mit Plakaten, Online-Spots und weiteren Werbemitteln wie Printanzeigen und Mobile Ads. Das Highlight: Zum ersten Mal weltweit sehe man die Produkte von McDonald’s im ikonischen Design einer App. Kurze Online-Spots bringen die Vorteile der App humorvoll auf den Punkt. Als einmaligen Push am Tag der Lancierung belohnt McDonald’s jeden Download mit einem Big Mac für nur 1,90 Franken.























Schon in der ersten Woche erreichte die App über 85'000 Downloads und brachte es auf Platz 1 im App Store Schweiz sowie im Google Play Store Schweiz.





Verantwortlich bei McDonald’s Schweiz: Ben Proske (Digital Marketing Manager), Anne-Cécile Combe (Marketing Consultant), Aglaë Strachwitz (Food & Experience Marketing Manager), Christel Gachet (Social Media Consultant); bei TBWA\Zürich: Bruce Roberts, Manuel Wenzel, Gaston Filippo, Michel Kissling, David Voges (Kreation), Stephan Lanz, Danijel Sljivo, Caroline Büchner (Beratung), Tobias Jean (Digital), Agnes Meier, Toni Rubera, Martin Baumann (Produktion); bei Westpoint Video & Film Production: Urs Rüegg, Ksawery Oroczko; bei OMD: Patrik Rauch, Regine Gebauer, Adrian Thomann, Simona Bujnova; bei Goldbach Interactive: Claudia Dörr; bei YJOO Communications: Nina Krucker, Sarah Buehler. (pd/clm)