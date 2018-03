Walker: Für den Deutschen Werbefilmpreis nominiert

Die Agentur Walker ist mit dem Onlinefilm für das Haarpflegeprodukt Syoss für den Deutschen Werbefilmpreis 2018 nominiert. Das Haarpflegeprodukt von Henkel soll Pendlern das morgendliche Styling erleichtern. Dieser Insight sei in dem 90-sekündigen Viralfilm «The Thief» lebensnah inszeniert worden. Regie führte Joachim Zunke, die Musik wurde von Lukas McNally und Tim Knapp komponiert.













Henkel lancierte mit diesem Film die Kampagne von Get-Syossed in der Schweiz. In Zusammenarbeit mit der Leadagentur Inhalt & Form folgen bis Ende Mai weitere Elemente, heisst es in einer Mitteilung.