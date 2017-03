Die Botschaft: Für den Geschmack der Stylistin gelobt

Der Personal-Shopping-Service für Männer startet ab sofort mit einer neuen TV-Kampagne in der Schweiz. Das Konzept und die Idee des Spots von Outfittery wurden erstmals gemeinsam mit der Berliner Kreativ-Agentur Die Botschaft entwickelt und vom Regisseur Frank Nesemann umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst.



Protagonist des neuen Kampagnenfilms ist ein Kunde, der durch verschiedene Alltagssituationen begleitet wird. An den Reaktionen seines Umfelds erlebt er, wie er mit seinem Outfit überzeugt. Egal, ob Kollegen, Nachbarn oder Freunde – wenn sie ihn sehen, rufen alle begeistert «Uhwäey!», das sich als roter Faden mehrmals wiederholt. Erst am Ende des Spots folgt die Auflösung: Verantwortlich für seinen neuen Style ist seine persönliche Stylistin Mia.





Der in Berlin gedrehte Spot wird ab sofort in zwei Versionen ausgestrahlt: In einer Kurzversion mit 10 Sekunden und einer Langversion mit 20 Sekunden. In der Schweiz läuft er unter anderem auf Pro 7, RTL und Eurosport.



Verantwortlich bei Die Botschaft: Markus Schneider (Creative Director Art), Daniel Freier (Creative Director Text), Marcus Bank (Beratung/ Projektleitung); verantwortlich für Produktion: Philip Huber (Schokolade TV) (pd/wid)