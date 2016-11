Module+: Für jeden das passende Geschenk

Oft gerät es in den stressigen Wochen vor grossen Feiertagen etwas in Vergessenheit: Eigentlich beschenkt man seine Liebsten, weil man ihnen eine Freude bereiten will. Und weil diese Freude fast ein bisschen schöner ist als das Beschenkt-Werden. Das gelingt vor allem dann, wenn das Geschenk etwas über die Persönlichkeit des Beschenkten aussagt.

Nur verleitet der allgegenwärtige Stress Ende Jahr viele zu allgemeingültigen Verlegenheitskäufen, die diesen ursprünglichen Gedanken verfehlen. Im neuen Werbespot von Geschenkidee.ch wird dieses Problem auf den Punkt gebracht: «Wir alle kennen das: Wir möchten etwas schenken, aber uns fehlt die zündende Idee.» Deshalb steht Geschenkidee.ch seinen Nutzern als Geschenkexperte zur Seite und weiss, wie man jedem Typ eine persönliche Freude machen kann. Die Homepage Geschenkidee.ch liefert nach wenigen Klicks eine grosse Auswahl an lustigen, nützlichen oder emotionalen Geschenkideen, heisst es in einem internen Schreiben von Ringier, welches persoenlich.com vorliegt.

Im Werbespot zeigt sich Geschenkidee.ch auf humorvolle Art als Geschenkexperte, der im hauseigenen «Forschungszentrum» Geschenke für Beautyqueen, Techniknerd oder Adrenalinjunkie testet, die ihre Wirkung nicht verfehlen. Für ein Weihnachten, das allen Freude macht.

Die TV-Kampagne wurde gemeinsam mit der Agentur Module+ unter der Projektleitung von Isabelle Hauser entwickelt und läuft ab 26. November im Fernsehen. Anfang Dezember startet die zugehörige Print-Plakatkampagne und eine Digital-Out-of-Home-Kampagne. (pd)