Heimat Zürich: Fürs «einfachste Banking der Schweiz»

Entwickelt und lanciert von der Bank Cler ist Zak das «erste fürs Smartphone konzipierte Bankangebot der Schweiz», wie es in einer Mitteilung heisst. Banking werde damit intuitiv und einfach: Die Aufteilung des Kontoguthabens für verschiedene Zwecke per Swipe, das Zuweisen von Belastungen auf individuell vordefinierte Budgetposten oder ein Chatbot gehören zur Lancierungsversion. «Für eine Generation, die digitale Unabhängigkeit schätzt. Und diese jetzt auch für Bankgeschäfte bekommt», wie es in der Mitteilung weiter heisst.





Heimat Zürich hat die landesweite Kampagne dazu entwickelt und umgesetzt. Die strategische und kreative Arbeit der Agentur sei von Beginn Teil des Innovationsprozesses gewesen. Entsprechend eng sei die Zusammenarbeit mit den zahlreichen Teams auf Kundenseite und der fürs Interface-Design und das Branding verantwortlichen Agentur Scholtysik & Partner verlaufen (persoenlich.com berichtete). In dieser Kampagne wird Zak als Innovation im Zeitgeist positioniert.

Die Full-Version:

Trust:

Ping Pong:







Dressed:

In Filmen werde diese Unabhängigkeit mit selbstironischem Bezug auf die Digitalisierung dramatisiert: Der Protagonist nimmt die Annehmlichkeiten eines eigenen Roboters gerne und selbstverständlich in Anspruch. Ausser beim Geld, darum kümmert er sich dank Zak vorzugsweise selbst.

Digitalmassnahmen, Plakat und Print konzentrieren sich auf Produktbotschaften und zielen auf den Download der Zak App. (pd/eh)