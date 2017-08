Die Bieler Webagentur Cubegrafik freut sich über zwei Neuzugänge in Beratung und Kreation. Die Agentur verstärkt sich mit Gabriela Fust im Bereich Digital Marketing sowie dem Digital Designer Vale Florea als Art Director.

Gabriela Fust verlässt laut Mitteilung nach über 17 Jahren die Berner Werbeagentur Komet. Die Mitgründerin/-inhaberin hat ihre Anteile per Ende 2016 verkauft und ist neu, nebst Agenturgründer Steve Henseler (CEO & Creative Director), bei Cubegrafik als Teilhaberin an Bord. Die langjährig erfahrene Kommunikationsleiterin absolviert aktuell die Weiterbildung zum «MAS Digital Marketing & Communication Management» an der Hochschule Luzern. Bei Cubegrafik wird sie sich um die Bereiche Social Media, Storytelling und Community Management kümmern, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Vale Florea, gelernter Designer für neue Medien, hat bei Publicis Modem, Contexta, Goldbach Interactive und zuletzt bei Polyconsult konzipiert und gestaltet. Bei Cubegrafik beschäftige sich der Art Director mit Konzeption & Screendesign von Webseiten, Motion Design & 3D Grafik, 360-Grad-Erlebnisse und Virtual-/Augmented-Reality-Anwendungen, heisst es. (pd/wid)