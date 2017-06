Wessinger und Peng Zürich: Galaxus für fast alles und fast jeden

Einmal mehr überzeugt die aktuelle Kampagne von Galaxus mit Sprachwitz. Textliche Unterstützung gab es auch dabei von der Agentur Wessinger und Peng, heisst es in einer Mitteilung.

Egal ob kalt Gemachtes, Mitläufer oder sturmfreie Wochenenden – bei Galaxus findet der Kunde «fast alles für fast jeden». Die Agentur Wessinger und Peng unterstützte das Marketingteam des Online-Warenhauses auch bei dieser Kampagne mit Textvorschlägen.

Ausserdem zeigte sich Mitinhaber Rainer Brenner für die Texte des hauseigenen Bike-Brands Fam. Huber sowie des Treueprogramms DG Play verantwortlich. Mit jeder Aktivität auf Digitec oder Galaxus sammelt der Kunde in seinem Kundenkonto Punkte und spielt sich mit DG Play von Level zu Level bis in die Hall of Fame. Damit bieten Digitec und Galaxus ihren Kunden statt Treuebons und «Pfannenmärkli» lieber gute Unterhaltung in Form eines individualisierten Games (persoenlich.com berichtete). (pd/cbe)