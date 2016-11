The House: Gegen das Vergessen backen

Es gibt Weihnachtskampagnen, die ganz ohne die gängigen Klischees auskommen und vielleicht gerade deshalb unsere Herzen erobern – so wie unser aktuelle Social-Media-Streich, schreibt The House in einer Mitteilung.

Authentisch und «komplett kitschbefreit» erzählen vier Seniorinnen Guetzli-Geschichten aus ihrem bewegten Leben – und bewegen damit nicht nur die Online-Community, sondern auch die Besucher der Bäckerei: Die Guetzli von Nelly, Marianne, Lydia und Eva gibts seit dem 21. November bei John Baker. Ein Teil des Verkaufserlöses geht an die Schweizerische Alzheimervereinigung.







Während alle anderen Schweizer Bäckereien zu Weihnachten die üblichen Brunsli, Zimststerne, Anischräbeli und Mailänderli verkauften, starte The House im Auftrag von John Baker die Aktion #MadeOfMemories. Entgegen dem gängigen Guetzli-Mainstream möchte diese Aktion traditionelle Backtraditionen vor dem Vergessen bewahren, heisst es in der Mitteilung weiter.























Gemeinsam mit John Baker habe The House aussergewöhnliche Guetzlirezepte ausfindig gemacht – und die Menschen dahinter: Nelly, Marianne, Lydia und Eva. Ihre Rezepte wurden in John Bakers Backstube nachgebacken – und ihre Geschichten für die Online-Community filmisch verewigt.







Zahlreiche Filme und Bilder zu den Protagonistinnen und ihren Guetzlis, zur Produktion und zum Verkauf der Backwaren werden noch bis Weihnachten regelmässig auf der Website von John Baker veröffentlicht und in den sozialen Kanälen Facebook, Instagram und YouTube zugeschnitten auf den jeweiligen Kanal geteilt.







#MadeOfMemories manifestiert sich aber nicht nur online, sondern auch ganz real: In aussergewöhnlichen Guetzlis, einem innovativen Bio-Packaging-Konzept und nicht zuletzt einer Spendenaktion, die sich ihrerseits gegen das Vergessen einsetzt: Pro verkaufte Packung geht 1 Franken an die Schweizerische Alzheimer-Vereinigung.













Verantwortlich bei John Baker: Jens Jung (Geschäftsführer), Yves Spink (Finanzen), Moritz Frey (Social Media), Ueli Hinder (Grafik & Design); bei The House: Grischa Rubinick (ECD & Gesamtverantwortung), Patrick Meyer (CD Text), Manuel Steiner (AD), Laura Jaggi (Grafik), Claudia Scheuber (Beratung), Esra Yigit (Senior Beratung); bei Solid & Hallerfilm: Jonathan Heyer (Director), Rudi Haller (Executive Producer), Silvana Pellegrini (Production Manager), Severin Wirth (Camera Operator), Lucian Schneebeli (Sound), Nicole Knupfer (Styling/Ausstattung), Juliette Ruetz (Hair/Make-up), Marco Hertenstein (Editor), Sebastian Heeb (PA). (pd/clm)