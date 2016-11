Agentur am Flughafen: Gelbe Direct Cases in Szene gesetzt

Die Post setzt sich an breiter Front dafür ein, dass Agenturen und Werbeauftraggeber nicht vergessen, wirkungsvolle Direct Mailings in ihre Kampagnen einzuplanen.

Die Agentur am Flughafen hat im Rahmen dieser Initiative bereits zum dritten Mal in Folge das Booklet «DirectCases» mit herausragenden Fallbeispielen umgesetzt, wie es in einer Mitteilung heisst. Darin werden national und international ausgezeichnete Cases gezeigt – jedes Jahr zu einem anderen übergeordneten Thema.

Bei der Ausgabe 2016 steht Crossmedia sowie die Integration von Direct Mailings in kanalübergreifende Kampagnen im Zentrum. Entsprechend wird der analoge Content im Booklet ebenfalls digital verlängert. «DirectCases» wird kostenlos zur Verfügung gestellt, Interessenten können das Heft auch online bestellen. (pd)