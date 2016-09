Es sie die grösste Kampagne in der Geschichte des Auto Gewerbe Verband Schweiz (AGVS), die eine noch weitgehend unbekannte Dienstleistung der Schweizer Garagisten bekannt machen soll: den AutoEnergieCheck (AEC). AEC steht für eine nachhaltige Optimierung des Energieverbrauchs am Fahrzeug an insgesamt elf Punkten.

Die vom AGVS lancierte, von EnergieSchweiz unterstützte und von Viva AG für Kommunikation realisierte multimediale Kampagne dauert bis Mitte November. Im Zentrum stehe eine Digitalkampagne auf dem reichweitenstarken Netzwerk von Admeira in verschiedenen Formaten für Desktop und Mobile, schreibt Viva in einer Mitteilung.

Es werden im Rahmen von Peaks zusätzlich grosse Werbeformate, InRead Videos sowie gesponserte Inhalte geschalten. Beworben würden laut Viva die «fünf stärksten Argumente, die für den AEC sprechen»: Geld sparen, energieeffizient unterwegs sein, reduzierter CO 2 -Ausstoss, der Garagist als Mobilitätsdienstleister sowie der Wert des AEC-Zertifikats. Ein weiteres Sujet wirbt mit Langlaufstar Dario Cologna als AEC-Botschafter.

Abgerundet wird die Kampagne durch ein «Blick-Extra» am Samstag, 29. Oktober. Nach innen verstärkt wird die Kampagne mit einem intensiven Content Management in den eigenen AGVS-Medien (Print und Online) sowie über die Kanäle von EnergieSchweiz.

Um die Werbewirkung als auch die Medialeistung zu analysieren, wird die Kampagne von zwei unabhängigen Marktforschungsinstituten begleitet.

Verantwortlich beim AGVS: Markus Peter (Leiter Technik und Umwelt) und Monique Baldinger (Projektleitung und Kommunikation). Verantwortlich bei Viva AG: Georg Gasser (Leiter Agentur), Reinhard Kronenberg (Leiter Publizistik), Heini Schmid (Leiter Atelier) und Robert Knopf (stv. Leiter Grafik & Design). Verantwortlich bei Admeira: Eveline Steiner (Media & Marketing Manager), Roger Knabenhans (Head of Sales Tages- und Sonntagspresse) und Roland Kopf (Head of Research). (pd/eh)