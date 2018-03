Source: Gemeinsame Sache mit Dream Production

ADC Awards 2018

Viermal Gold und zwei Evergreens

An der ADC Award-Night in Zürich-Oerlikon sind am Samstag die besten Kreativarbeiten prämiert worden.

An der Award-Night des Art Directors Club Schweiz in Zürich-Oerlikon sind am Samstagabend die besten Kreativarbeiten prämiert worden. Gold gab es für Hinderling Volkart & D One, Rod, Walker und Y&R Group Switzerland. Evergreen-Würfel erhalten Havas und Ruf Lanz.