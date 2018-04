Andrea hört zufällig dumpfe Geräusche aus der Nachbarwohnung. Sie horcht genauer hin und glaubt, Zeugin von häuslicher Gewalt zu werden. Doch was soll sie jetzt tun? Geht es sie überhaupt etwas an? Andrea ist verunsichert, spürt einen inneren Zwiespalt. Schliesslich alarmiert sie die Polizei.

Mit Szenen wie dieser, von Protagonisten, die in schwierigen Situationen vorbildlich gehandelt haben, wollen die Stadtpolizei Zürich und die VBZ Zivilcourage fördern, schreibt die verantwortliche Agentur Future Connection in einer Mitteilung. Zu finden sind die Storys, die unter anderem von sexueller Belästigung, Ausgrenzung und Mobbing handeln, als Plakate in einem eigens für die zweijährige Kampagne gebrandeten Doppelgelenkbus der VBZ und auf der Website www.hehdu.ch.

«Andrea kann HEH! Und du?»

Auf letztere machen auch die Teaserplakate aufmerksam, die derzeit in der Stadt Zürich hängen. Mit der zweideutigen Botschaft «Andrea kann HEH! Und du?» sollen die Bürgerinnen und Bürger direkt angesprochen und zum Nachdenken animiert werden. «HEH!» steht dabei für: «Hinschauen! Einschätzen! Handeln!»

Future Connection hat die Zivilcourage-Kampagne in Zusammenarbeit mit der Stadtpolizei Zürich und den VBZ konzipiert, gestaltet und inhaltlich umgesetzt. Neben verschiedenen Werbemitteln, welche die Stadtpolizei im Alltag einsetzen kann, gehört zum Auftrag auch die Erarbeitung eines Social-Media-Konzepts, welches im Verlauf der nächsten beiden Jahre umgesetzt werde. Ergänzend dazu hat die Stadtpolizei einen Live-Experience-Projektor und in Zusammenarbeit mit der Universität Zürich einen Online-Selbsttest entwickelt, heisst es in der Mitteilung. (pd/maw)