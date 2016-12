Ruf Lanz: Gleich drei Kampagnen in Lürzers Archiv

Lürzers Archiv präsentiert alle zwei Monate kreativ herausragende Werbekampagnen aus aller Welt. Das Magazin geniesst bei Werbetreibenden in 68 Ländern hohes Ansehen. In die aktuelle Dezember-Ausgabe haben es gleich drei Schweizer Kampagnen von Ruf Lanz geschafft.

Zum ersten die Kampagne «Deep down we’re all vegetarians» für Hiltl, zum zweiten die Kampagne «Animals treated like garbage» für die Stiftung Tier im Recht, zum dritten die Kampagne «Toys» für Autismus Forum Schweiz. (pd/wid)