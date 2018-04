«Lürzer’s Archiv» präsentiert alle zwei Monate die kreativsten Kampagnen aus aller Welt und geniesst bei Werbetreibenden in 68 Ländern hohes Ansehen.

In die aktuelle Ausgabe 02/2018 des renommierten Magazins wurde gleich drei Kampagnen von Ruf Lanz aufgenommen: Zum ersten die auffallend ehrliche Produktwerbung für den «K-Tipp», zum zweiten die Fortsetzungskampagne «Tiere wie Müll» für die Stiftung Tier im Recht und zum dritten die Sensibilisierungskampagne «Kontakt-Angst» für Autismus Forum Schweiz. Letztere wurde erst im März zum «Poster of the Year» erkoren beim Swiss Poster Award.