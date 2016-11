Maxomedia: Glückliche Apotheker

Die Kampagne zum Launch lässt in erfrischenden Visuals glückliche Apotheker für sich sprechen und setzt auf präzises Targeting der Zielgruppe, wie Maxomedia in einer Mitteilung schreibt.

Mehr Effizienz, weniger Kosten: Dank Waris Pharma könnten Apothekenbetreiber einfach Geld und Aufwand sparen. Die All-inclusive Verwaltungslösung für Apotheken mit 3 bis 4 Arbeitsstationen vereine Hardware und Software. Das sei eine Revolution in der Branche – insbesondere, weil die Lösung von Waris Pharma online individuell konfigurierbar sei und monatlich gemietet statt gekauft werde.

Maxomedia konzipierte und realisierte für die Ofac-Gruppe die Kampagne zur Bekanntmachung des neuen Produkts ihrer Gesellschaft Waris. Verschiedene Werbemittel kommunizieren die Vorzüge von Waris Pharma in einer schweizweiten Kampagne und machen Apothekern die innovative Verwaltungslösung schmackhaft. Digitaler Hub ist die Website warispharma.ch. Kunden können dort ihr passendes Paket bestellen.

Neue Bildwelt geschaffen

Für den Auftritt wurde eine eigenständige Bildwelt entwickelt, welche Waris Pharma in der Branche klar differenziert. Die Key Visuals stellen die Produktvorteile illustrativ und mit einer modernen Bildsprache in Szene. Das Sparschwein im Corporate-Orange untermalt als visuelle Klammer den günstigen Preis. Die Massnahmen umfassen neben Website, Banner und Printanzeigen in Fachmedien, ein zweistufiges Mailing, diverse PR- und Content-Massnahmen sowie ein spezielles Retargeting der Website-Besucher und Mailing-Abonnenten. (pd/clm)