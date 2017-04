Scholz & Friends Neumarkt: Glückliche Schoggihasen beim Discounter

Die Aldi-Kinder im neuen TV-Spot achten nicht nur auf Eier von glücklichen Hühnern – sie wollen auch Schoggi-Eier von glücklichen Schoggihasen. Ob für den selbstgebackenen Kuchen in Hasenform, bemalte Hühnereier für bunt geschmückte Sträucher oder die Ostereiersuche im Garten: Aldi-Kinder wollen gute Qualität zu günstigen Preisen, wie es in einer Mitteilung der Agentur heisst.

In der Osterkampagne wirbt Aldi Suisse daher für ein umfassendes Ostersortiment, Gourmetprodukte zum Discounterpreis, Nature-Suisse-Bio-Produkte und viele attraktive Oster-Deals. Neben einem TV Spot hat Scholz & Friends Neumarkt zwei Key Visuals entwickelt, die für Anzeigen, Newsletter, die Website ich-bin-ein-aldi-kind.ch, die «Aldi-Woche» und am Point of Sale zum Einsatz kommen.

Scholz & Friends Neumarkt hat dabei die «Ich bin ein Aldi-Kind»-Haltung konsequent fortgeführt. «Mit der Aldi-Kind Kampagne haben wir Anfang des Jahres den ersten grossen werblichen Aufschlag von Aldi Suisse begleitet. Die Kampagne trifft den Nerv und hat eine öffentliche Debatte um Markenverbundenheit zu Discountern angestossen. Genau da machen wir jetzt weiter und verankern die Werte der ‹Ich bin ein ALDI Kind›-Kampagne auch mit unserer Osterkampagne fester in der Schweiz», wird Sven Jarck, Geschäftsführer von Scholz & Friends Neumarkt, in der Mitteilung zitiert. Die Agentur zeichnet gemeinsam mit dem Schweizer Partner J.W.T. Fabrikant für die Kommunikationsmassnahmen verantwortlich.

Verantwortlich bei Aldi Suisse: Reto Furrer (Leiter Marketing), Michèle Bürgi (Projektleitung); bei Scholz & Friends Neumarkt: Sven Jarck (GF), Erik Heitmann, John Gloeden, Reto Odermatt (Kreation), Melanie Menger (Beratung); Filmproduktion: Solid & Hallerfilm AG, Rudi Haller (Inhaber und Produktion), Max Wiedenhofer (Regisseur). (pd/cbe)