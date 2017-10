Am Sonntag wurden im Rahmen des «&then», einem mit über 100 Speakern und 4000 Delegierten aus aller Welt wichtigsten Events für Data & Marketing, die 2017 DMA International Echo Awards in New Orleans (USA) gekürt.

Mit der Agentur am Flughafen sei in der Kategorie «Best Use of Direct Mail» eine Schweizer Agentur zuoberst auf dem Podest gestanden.

Das «Hockar-Mailing» für den St. Galler Designstuhl-Spezialisten «by marei» sei von der Fachjury, die aus Kunden und Agenturleuten bestand und in drei Runden jurierte, als bestes Direct Mailing mit einem Echo Award in Gold geehrt worden.

Die Agentur am Flughafen erhielt damit als einzige deutschsprachige Agentur Gold. Zudem belegte sie mit dem bereits mehrfach national und international ausgezeichneten «Langfingermailing» für die «Helvetia Versicherungen» in der hartumkämpften Branchenkategorie für datenbasiertes, kreatives Versicherungsmarketing ebenfalls einen Platz unter den Top fünf. (pd/eh)