Crossmedia Award 2017: Gold für «Heimvorteil» von Engadin St. Moritz

Die 13. Verleihung des Crossmedia Awards ist am Donnerstagabend im Park Hyatt Zürich erfolgt. Unter den 34 eingereichten Kampagnen hat sich die Metzger Rottmann Bürge Partner AG mit ihrer Kampagne «Heimvorteil» für Engadin St. Moritz durchgesetzt.

And the #winner is.. #Gold geht an Metzger Rottmann Bürge und @EngadinStMoritz ! Wir gratulieren! #CMA17 pic.twitter.com/BnpJB56uFi