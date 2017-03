Am 16. März 2017 wurden 31 Absolvierende des ersten Lehrgangs der neuen Ad School in der ADC-Galerie feierlich diplomiert. Sie erhielten das Ad-School-Zertifikat und neu das Certificate of Advanced Studies Strategische Planung und Kreation der HWZ Hochschule für Wirtschaft Zürich, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Nach 25 Kurstagen im Spannungsfeld Marken, Märkte, Kommunikation, Medien und Menschen, grossem Einsatz in interdisziplinären Projektteams und beeindruckenden Abschlussarbeiten, haben sie das Zertifikat mehr als verdient», lobte Schulratspräsident Peter Brönnimann die Abgänger laut der Mitteilung.

Für die Abschlussarbeit konnte Swisscom als Sponsor gewonnen werden. Im Briefing wurden die Studierenden aufgefordert, eine Kampagne für «TV Air Free» - das Gratis-Fernseh-Angebot von Swisscom für Mobilegeräte zu entwickeln. Die Teams, bestehend aus Kreativen und Strategen/Beratern, präsentierten der Jury des Ad-School-Schulrates und den Vertreterinnen der Swisscom ihre Abschlussarbeiten. Die Gewinnerteams werden am 1. April 2017 an der ADC-Gala mit den begehrten Würfeln ausgezeichnet.

Gold

Kampagne: «Isch gratis»

Team: Alexandra Blöchliger (VICE Switzerland GmbH), Mona Fluri (KOMET Werbeagentur AG), Matthias Kappeler (Freelance), Anne Langer (Rod Kommunikation AG)

Silber

Kampagne: «Es gibt Dinge, die will man nicht verpassen»

Team: Andrea Bianchin (evolve communication), Vasco Bickel (Metzger Rottmann Bürge Partner AG), Laura Hofer (Contexta AG), Romana Weber (Jung von Matt/Limmat AG)

Bronze

Kampagne: «#Air Free Moment - Fernsehen wie's dir passt»

Team: Martina Egli (Station AG), Stefan Erdin (Rod Kommunikation AG), Diego Martinez (Maxomedia AG), Philip Meier (Marti Communications AG)

Im Ad-School-Lehrgang 2016/17 mit Vertiefung Strategie ageschlossen haben: Stefan Erdin, Pascal Fussen, Tiffany Gaggia, Anne Langer, Nicolas Renzen, Tiziana Villa Keller, Romana Weber, Henrik Zapp; in der Vertiefung Kreation sind es: Andrea Bianchin, Vasco Bickel, Alexandra Blöchliger, Cla Campell, Martina Egli, Silke Erschbaumer, Mona Fluri, Stefanie Graner, Laura Hofer, Nadia Jost, Matthias Kappeler, Mathias Kröbl, Diego Martinez, Judith Maurer, Philip Meier, Prisca Meier, Kevin Perlinger, Silja Rast, Ben Staudenmann, Lukas Tauss, Alessandro Würgler, Diana Zberg, Günter Zumbach (pd/wid)