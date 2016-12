Jung von Matt/Limmat: Goldmedaille für Proberentnern und Dorftelefon

Beim «European Excellence Award», dem europäischen PR-Award, wurde die Agentur Jung von Matt/Limmat am Donnerstagabend in Berlin mit Gold ausgezeichnet, wie es in einer Mitteilung heisst. JvM ist somit die einzige Schweizer Agentur, die gewonnen hat, wie die Pressestelle des EEA PR Awards auf Anfrage bestätigt.

Gewonnen hat einerseits Swiss Life #proberentnern in der Kategorie «Finance».



Eines der Videos zum Thema Proberentern (Quelle: proberentnern.ch).



In der Kategorie «Experiential Marketing» gewann Graubünden Dorftelefon.

Neben den zwei Goldprämierten schafften es vier weitere Projekte in unterschiedlichen Kategorien unter die Top 5:

AccorHotels : Rich & Famous (Kategorien: Travel&Tourism, Relaunch)

: Rich & Famous (Kategorien: Travel&Tourism, Relaunch) Syoss : Care Wash (Kategorien: Event & Experiental Marketing)

: Care Wash (Kategorien: Event & Experiental Marketing) GRF : Dorftelefon (Kategorien: DACH)

: Dorftelefon (Kategorien: DACH) Swiss Life Retirement Trainees: (Kategorien: DACH)





Eine Übersicht der Gewinner finden Sie hier. (pd/clm)