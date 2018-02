Gordon Nemitz verlässt Wirz Ende April und wird ab Mai für die strategische Führung von Thjnk Zürich verantwortlich sein, wie beide Agenturen vermelden. Gleichzeitig beteiligt er sich an Thjnk. Nemitz war die letzten neun Jahre als Executive Strategy Director, Mitinhaber und Mitglied der Geschäftsleitung bei Wirz tätig.

Petra Dreyfus, Co-CEO von Wirz Communications, wird in der Mitteilung wie folgt zitiert: «Wir möchten Gordon ganz herzlich für sein langjähriges Engagement für Wirz danken. Die Strategie wird selbstverständlich weiterhin ein wichtiges Standbein von Wirz bleiben. Wir sind nun dabei, eine neue, perfekte Ergänzung für unser GL-Team zu finden.»

Mit der Verpflichtung von Gordon Nemitz reagiere Thjnk auf den erfreulichen Geschäftsgang in den ersten 20 Monaten seit dem Start sowie die verstärkte Nachfrage nach strategischer Planung und vernetztem Denken. Alexander Jaggy und Andrea Bison, Geschäftsführer von thjnk Zürich freuen sich über den Neuzugang: «Mit Gordons Einstieg entwickeln wir uns zur Full-Thinking-Agentur, die Kunden in allen strategischen Marketing- und Unternehmensfragen unterstützt.»

Nemitz begann seine Laufbahn in Hamburg. 1999 startete er bei Scholz & Friends, wechselte 2001 ins Planning bei &Equity. Weitere Stationen waren Jung von Matt und TBWA\Düsseldorf, bevor er 2008 zu Wirz stiess. Nemitz ist Präsident der Account Planning Group Switzerland. Darüber hinaus ist er im Schulrat der Ad School des ADC Schweiz, LSA und der APGS sowie Dozent an der Hamburger Texterschmiede, der Hochschule für Wirtschaft in Zürich und am Schweizerischen Ausbildungszentrum für Marketing, Werbung und Kommunikation. (pd/maw)