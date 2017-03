Wirz: Gordon Nemitz wird Agentur-Mitinhaber

Neben der Betreuung eigener Strategie-Kunden übernimmt Gordon Nemitz auch innerhalb der Wirz Gruppe eine neue Rolle: Er wird per 1. April in den Kreis der Mitinhaber aufgenommen, wie es in einer Mitteilung heisst.

Der Referent und Vorstand der Account Planning Group Switzerland ist bereits seit 2008 bei Wirz (persoenlich.com berichtete). Laut Mitteilung habe er massgeblich dazu beigetragen, die Agentur zur führenden Adresse der Schweizer Werbebranche zu machen.

Wirz baut strategisches Geschäft weiter aus

Seit Anfang 2016 verfolgt Wirz den Plan, ihre strategische Kompetenz noch eigenständiger im Markt zu positionieren und Kunden so eine umfassendere Beratungsleistung anbieten zu können. Wie die letzten Monate gezeigt haben, findet dieses Vorhaben grossen Anklang auf dem Markt, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

So konnten im letzten Jahr unter anderem ein umfassendes Positionierungsprojekt für die Marke Spettacolo aus dem Hause der Valora Gruppe sowie zwei Mandate für die School of Management and Law der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften realisiert werden. Zuletzt liessen sich Kuoni und der Krankenversicherer ÖKK von Wirz beraten. (pd/cbe)