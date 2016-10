Euro Effies 2016: Grand Prix geht nach Grossbritannien

von Edith Hollenstein

«Ask Guðmundur: World's First Human Search Engine», diese Kampagne hat beim EACA Euro Effies 2016 gross abgeräumt. Die Arbeit über die menschliche Alternative zu Online-Suchmaschinen für Island-Tourismus der Agentur The Brooklyn Brothers & Islenska holte den Grand Prix.

«Mit ihrem humorvollen Ansatz und einer Kreatividee, welche Bedeutung von Insiderwissen der lokalen Bevölkerung in den Vordergrund stellt, ist Island-Tourismus so stark und schnell gewachsen wie noch nie», schreibt die Jury in ihrer Medienmitteilung.

Ogilvy & Mather EMEA wurde als «Agentur des Jahres» auszeichnet.

Die Liste mit den Gewinnern, unter denen keine Schweizer Agenturen sind, ist auf euro-effie.com zu finden. (eh)