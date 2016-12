Y&R Group Switzerland: Grossangelegte Launch-Kampagne für Audi Q2

Der neue Audi Q2 ist für ein jüngeres Publikum gedacht – für sogenannte Modern Performer: aktiv lebende Personen mit Ecken und Kanten, die kreativ denken und handeln. Dies hat die Y&R Group Switzerland in der Launch-Kampagne aufgegriffen, wie es in einer Mitteilung heisst. Zielgruppengerecht zeichnet die Agentur den urbanen SUV in ihren Werbemitteln mit den Hashtags #edgy und #innovative sowie mit dem Kampagnenclaim #untaggable.

Nebst Print- und Digitalmotiven (unter anderem Display Ads, Branding Day auf nzz.ch) wurde ein 30-sekündiger Spot entwickelt. Zudem standen den Audi-Händlern verschiedene POS-Mittel zur Verfügung, wie beispielsweise Styropor-Hashtags, um das Hashtag-Konzept vor Ort visuell zu unterstreichen.

Verantwortlich bei Audi: Livio Piatti (Marketingleiter Audi), Olivier Pasche (Leiter Marketing Kommunikation Audi), Corinne Grollmuss (Projektleiterin Marketing Kommunikation Audi), Andri Allemann (Projektleiter Handelsmarketing Audi), Liliane Bernet (Projektleiter Handelsmarketing Audi); bei Y&R Group Switzerland: Markus Gut (CCO), Stefanie Assfalg und Andrei Vid (AD), Linda Solanki (Text), Susan Baumgartner, Lukas von Wartburg, Sarah Herzog, Nicholas Meyer (Beratung), Pirmin Wyss (Strategie); Mediacom (Mediaeinsatz), Wirz Fraefel Paal Productions (Film). (pd/cbe)