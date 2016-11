Schober Bonina: Grösster Relaunch in der Geschichte

Seit dem 1. November besitzt die WIR Bank einen rundum erneuerten visuellen Auftritt. Hinter dem Design steht die Kommunikationsagentur Schober Bonina, welche in einem Pitch den Auftrag für das neue Corporate Design und die neue Kommunikation gewonnen hat, heisst es in einer Mitteilung.

Das neue Logo der Bank betont die Schweizer Ausrichtung und steht für die offene Gemeinschaft der WIR-Teilnehmer. Zum Corporate Design gehören ausserdem eine neue Bildsprache, Broschüren, Erklär-Videos, Websites, Beschriftungen, Magazine und Mailings. Daneben wurde eine neue Image- und Produktkampagne entwickelt.

Vor der Lancierung des neuen Auftritts ging eine breit angelegte Prelaunch-Kampagne zur Förderung der Schweizer KMU an den Start. Unter dem Motto «KMU und du» tourte im Sommer eine Roadshow mit Workshops und Vorträgen durch die Schweiz, die für KMU relevante Zukunftsthemen aufgriff und Gelegenheit zum Netzwerken bot. Für die Aktion gab es u.a. ein Bierdeckel-Mailing, Tischsets und Inserate in knackiger KMU-Sprache, eine Landingpage, einen Blog und diverse Social-Media-Massnahmen.

Pünktlich zum Launch des neuen Auftritts am 1. November ging schweizweit ein TV-Spot on air. Daneben gibt es aktuell Grossplakate, eine Sampling-Aktion an Bahnhöfen und Inserate in diversen KMU-Zeitschriften zu sehen.





Verantwortlich bei WIR Bank Genossenschaft: Markus Wegenstein (Leiter Marketing), Volker Strohm (Leiter PR/Digitale Medien), Peter Bellakovics (Leiter Kommunikation/Mediensprecher); bei Schober Bonina AG: Christian Schober (Beratung), Rebecca Membrino (Beratung), Davide Bonina (CD), Natascha Morina (Kreation), Nathalie Philipp (Kreation), Heidi Kaufmann (Kreation), Milena Schnell (Kreation), Benja Wernli (Polygrafie), Rolf Trefzer (Polygrafie); Weitere Partner: pds management, Pascal D. Staub (Branding), Aldo Gnocchi (Digital Management), Joel Cartier (Director’s Cut), Marco Aste (Fotografie). (pd)