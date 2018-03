PAM Advertising: Hakenkreuz-Werber startet Agentur

TBD.

Mit dem Arbeitspult auf dem Fussballplatz

Was passiert, wenn man die Arbeit in der Freizeit mit sich herumträgt? Der SVV zeigt es in fünf Onlinespots.

Was passiert, wenn man die Büroarbeit auch in der Freizeit mit sich herumträgt? Der Schweizerischer Versicherungsverband SVV zeigt es in fünf kurzen Onlinespots.