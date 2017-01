Goldbach Interactive: Hello Family von Coop als Kunden gewonnen

Coop lanciert einen eigenen Facebook-Auftritt für ihre «Hello Family»-Welt, um den Bekanntheitsgrad und das Kundenengagement weiter zu fördern. Die Detailhändlerin hat Goldbach Interactive (GBI) mit der zugehörigen Launchkampagne beauftragt, die am Mittwochmittag gestartet ist, heisst es in einer Mitteilung.

Hauptbestandteil der #SayHello-Kampagne ist eine Landingpage im responsive Design. Dort können User personalisierte Hello-Grusskarten dank Social-Sharing-Funktion über Facebook oder per E-Mail verschicken und an einem Gewinnspiel teilnehmen. Die Kampagne wird durch digitale Werbemittel inklusive Social Ads beworben und läuft bis Ende Februar 2017.







Zum Vergrössern klicken.



Zum Vergrössern klicken.

GBI werde Hello Family nach dem Launch weiterhin im Facebook Community Management mit kreativen Text- und Grafikleistungen sowie allgemein beratend unterstützen. Inhaltlich biete der neue Facebook-Auftritt Tipps und Tricks für den Familienalltag, Inspirationen zur Freizeitgestaltung und Vorteile für Hello Family Clubmitglieder. Hello Family ist seit Januar 2017 Kunde von GBI.

Verantwortlich bei Coop: Sven Zgraggen (Leiter Zielgruppe Familie), Christian Lüdi (Leiter Social Media und Content Marketing), Corina Schuler (Social Media & Content Manager) Verantwortlich bei Goldbach Interactive (Schweiz) AG: Marleen Albert (Senior Consultant Social Media), René Schoedon (Head of Digital Creation & Production), Torsten Schallmaier (Senior Texter / Konzepter), Marlon Perini (Rich Media / Frontend Developer), Benedict Ritschel (Rich Media / Frontend Developer). (pd/clm)