Die Leidenschaft gilt als Gegenspielerin der Vernunft. Die neue Kampagne dramatisiert das sprichwörtliche Begehren mit Haut und Haar, wie es in einer Mitteilung heisst.

«Look for best bikes» lautet das diesjährige Motto. Es lässt bewusst offen, ob damit die stilvollen Fahrräder im Angebot oder die Aufforderung dazu im Vordergrund stehen. Jedenfalls vereinen die beiden Sujets den vermeintlichen Gegensatz von Vernunft und Leidenschaft: Für das Problem der Helmfrisur danach ist Thomet Radsport eine Kooperation mit einem Coiffeursalon am Platz eingegangen. Kunden von «Moving Hair» erhalten einen Rabatt auf Velohelme.

Eingesetzt wird die Kampagne auf Plakaten, Anzeigen, im Web und in einer Sonderausgabe der «Veloziit», die im Einzugsgebiet in über 36’000 Haushalte gestreut wird.

Verantwortlich bei Thomet Radsport GmbH: Philipp und Stefanie Thomet. Verantwortliche Agentur: in flagranti communication. (pd/cbe)