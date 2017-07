Für comparis.ch kreierte die digitale Kreativagentur campfire mit «Die unvergleichbare Geschichte von Herr Vogel» eine interaktive Branded-Entertainment-Kampagne. Die vierteilige Comedy-Webserie begleitet den charmant-naiven Herrn Vogel, der mit unglaublich viel Pech von einem Unglück ins nächste tappt.

Eine neue Branded-Entertainment-Kampagne soll das Portfolio an Dienstleistungen von Comparis bekannter machen, wie Campfire in der Mitteilung schreibt. Die Kampagne, eine interaktive Video-Webserie über die Alltagsabenteuer des Herrn Vogel, stellt auf die Angebotspalette vor und unterhält die Zuschauer.

In Zusammenarbeit mit Rise and Shine Films aus Bern realisiert Campfire für Comparis vier Episoden der Comedy-Webserie, aus denen zwölf Micro-Werbeclips ausgekoppelt werden und im Rahmen eines ganzjährigen Mediaplans für die verschiedensten Dienstleistungen werben.

Dabei werde das volle Potential an Interaktivität auf Youtube ausgenutzt, heisst es in der Mitteilung weiter. So könnten die Zuschauer beispielsweise selber entscheiden, wie die erste Episode enden solle. In weiteren Episoden werde das Publikum sogar mittels Video-Voting über das Schicksal des Protagonisten und die weitere Handlung abstimmen können.

Verantwortlich bei comparis.ch: Ergin Iyilikci (CCO), Dominic Stöcklin (Head of Social Media), Fatma Karakus (Content Producerin), Graziella Tecl (Community Management), Kaja Kamm (Community Management); verantwortlich bei campfire: Dirk Unger (Konzept und Kreation), Damian Kunz (Konzept und Beratung), Pius Caduff (Konzept) - Verantwortlich bei Sigma Online Performance: Noemi Alvarez (Mediaplanung und -schaltung) - Verantwortlich bei Rise and Shine Films: Philipp Andonie (Director, Editor), Manuel Imboden (Producer, DOP), Sven Brauchli (Colorist) - Cast: Julius Siegenthaler (Herr Vogel), Xenia Netos (Frau Klee), Michel Blaser (Bruder Gerri), Sandro Howald (Tierarzt Jean), Fabian Claus (Nachbar Märcu)(pd/wid)