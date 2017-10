Die Umrüstung auf Internetprotokoll und der bevorstehende Ausbau der Next-Level-Technologie 5G sind viel mehr als zwei weitere Meilensteine in der Geschichte der Telekommunikation der Schweiz. Durch ihr Engagement ermöglicht Swisscom der Schweizer Bevölkerung die nächsten wichtigen Entwicklungsschritte in die digitale Zukunft. Unter dem Titel «Das gute, alte Telefon – und wieso neue Technologien für die Zukunft wichtig sind» veröffentlichte Swisscom in der Sonntagspresse eine als offener Brief des Swisscom-CEO Urs Schaeppi verfasste Longcopy-Anzeige ohne Bild, welche die Chancen der digitalen Infrastruktur in der Schweiz thematisiert und über den aktuellen Stand der Umstellung auf IP informiert.

«Den Einsatz der Swisscom haben wir im Text historisch eingebettet, um die Bedeutung der nächsten Entwicklungsschritte angemessen abzubilden. Die Reaktionen haben gezeigt, dass es einfach nicht stimmt, dass die Menschen heutzutage nur noch Hashtags lesen», sagt Olaf Schulze von Swisscom. Die Anzeige wurde von der Zürcher Agentur Rod konzipiert und ist im heute eher seltenen 2/1-Format erschienen. (pd/ma)