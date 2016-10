FCB Zürich: Hockeyspieler als Maschinen inszeniert

In der neuen Saisonkampagne des HC Davos hat die Kommunikationsagentur FCB Zürich seine kraftvolle Spielweise visualisiert und die Spieler als richtige Maschinen inszeniert. Für jedes Heimspiel wurde ein eigenes Motiv kreiert, schreibt die Agentur in einer Mitteilung.

Die grösste Herausforderung bestand dabei in der Entwicklung der verschiedenen Cyborgs, wie Kreativdirektor Marcin Baba erklärt: «Jedes kleine Detail, von der Form über die einzelnen Elemente bis hin zur Textur musste vorab definiert und danach am Computer gebaut werden. Und dies sogar zweimal: einmal für die Feldspieler und einmal für die Goalies.»

Nachdem die Muster-Cyborgs fertig gestellt waren, wurde diese in die verschiedenen Eishockey-Posen gerückt. Parallel dazu wurden die Köpfe der HCD- Spieler fotografiert. Dabei wurde jeder Spieler passend zu seiner Pose ausgeleuchtet und in Szene gesetzt, um den Maschinen ein Gesicht zu geben und so die entsprechenden Gefühle zu transportieren.

Der letzte und entscheidende Schritt war dann die Bildbearbeitung. «Hier wurden die 3D-Roboter, das 3D-Eisfeld und das 3D-Stadion mit den realen Bildern von Spielern, Bergen und Himmel kombiniert und der düstere und einschüchternde Look kreiert. Auch hier mussten für ein perfektes Resultat die einzelnen Elemente bei jedem Motiv individuell angepasst werden», erklärt Baba weiter.

Die 25 verschiedenen Motive werden als Plakate, Anzeigen, Online-Banner und auf dem Videowürfel im Stadion eingesetzt. Und im Radio haben die Cyborgs sogar eine Stimme bekommen, um die jeweilige Partie anzukündigen.

Verantwortlich beim Hockey Club Davos: Marc Gianola (Leiter Marketing und Sponsoring), Markus Glarner (Leiter Kommunikation und Ticketing), Nina Koller (Eventmanagerin); verantwortlich bei FCB Zürich: Marcin Baba, Andy Lusti, Sören Schröder (Creative Direction), Olivier Walther (Foto und Bildbearbeitung), Paul Labun, Fabian Rietmann (Art Direction), Vladislav Ocaicia (CGI), Lukas Schnider (Graphic Design), Sarah Ming (Copywriter), Elgee We, Emanuel Büchler (Content Development Film), Margrit Weber, Sharon Nehrenheim, Olivia Spinatsch (Beratung), Marc Neff (Vertonung, slb media ag) (pd)