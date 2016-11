Essence 16: Hohes Niveau beim Schweizer Grafik-Design

Alles, was in Sachen Swiss Graphic Design Rang und Namen hat, versammelte sich am 24. November zur Preisverleihung in den modernen Räumen des Auditoriums des Landesmuseums, heisst es in einer Mitteilung des Schweizer Grafiker-Verbands SGV. Als Moderatoren fungierten die drei Vorstandsmitglieder Tobias Keller, Daniel Bieri und SGV-Präsident Jürg Aemmer. Juriert wurde in den Kategorien Design, Illustration, Interactive und Motion. Alle Arbeiten waren bis am Montag in einer audiovisuellen Ausstellung im Landesmuseum zu sehen und erfreuten sich über einen eines regen Besuch.

An der Preisverleihung gab es unter anderem Essence-Gold für das Werk «Lichtfries am Neubau des Kunstmuseums Basel». Den SGV-Mitgliederpreis gab es für die Arbeit «Neue Identity des Theater Basel».

Sämtliche in der «Essence 16»-Publikation veröffentlichten Werke – darunter befinden sich auch alle Shortlist-Einreichungen – widerspiegeln das hohe Niveau des zeitgenössischen angewandten Schweizer Graphic Design, wie es in der Mitteilung weiter heisst.

Alle Preisgewinner und die ganze Shortlist sind online einsehbar. (pd/cbe)