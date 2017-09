von Edith Hollenstein

Gottlieb Duttweiler war bereits die 16. Skulptur, die im Rahmen der Aktion für mehr Schweizer Holz der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wurde. Sie wurde am Dienstag, 22. August präsentiert (persoenlich.com berichtete).

Offenbar hat sich die Migros so sehr über die Statue von Gottlieb Duttweiler gefreut, dass sie entschied, das Thema auf den Titel des «Migros-Magazins» zu nehmen. Prominent angeteasert, mit grossflächigen Bildern illustriert und einer mehrseitigen Story im redaktionellen Teil der Zeitung mit einer Reichweite von 2,4 Millionen (Mach-Basic Wemf 2017-1): Damit geht für Rod die Rechnung auf. Denn so funktioniert diese Kampagne, und so war sie von Anfang an geplant: «Dass die PR-Kampagne #Woodvetia stark auf Publizität ausgerichtet ist, ist kein Geheimnis», erklärt Marco Meroni von Rod auf Anfrage.

Diese Titelstory trage dankenswerterweise dazu bei, dass sich immer mehr Menschen in der Schweiz Fragen rund um den Wald und die Holzwirtschaft stellen würden.

#Woodvetia, die gemeinsame Kampagne des Bundesamtes für Umwelt und der Schweizer Wald- und Holzbranche, soll die Bevölkerung für den nachhaltigen Roh- und Werkstoff Schweizer Holz begeistern. Grund für die Kampagne ist die sinkende Nachfrage nach Schweizer Holz. Die Idee und Umsetzung stammen von Rod Kommunikation.