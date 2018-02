Inhalt und Form: Im Pitch Oswald als Neukunde gewonnen

Seit 1951 werden in Schweizer Küchen Bouillons, Gewürze, Saucen, Desserts und vieles mehr von Oswald eingesetzt. Mit einem Fokus der Kommunikation auf Neukunden soll die Zielgruppe nun verjüngt werden, schreibt Inhalt und Form in einer Mitteilung. Im Pitch gegen zwei weitere Agenturen überzeugte die Zürcher Agentur mit einer «appetitlichen, klaren Bildsprache und einer scharfen Positionierung». Erste Massnahmen seien am Köcheln und würden im Sommer 2018 aufgetischt. (pd/maw)