Freitag: Imageschaden wegen Drogen-Spot?

In einem Werbevideo der Firma Freitag wandert ein Säckchen mit weissem Pulver in die Handtasche. Das kommt nicht überall gut an, wie ein Artikel auf 20min.ch zeigt. In einem Video auf der Facebook-Seite des Schweizer Labels liegt eine kleine, blaue Handtasche auf einer weissen Oberfläche. Wie von den Freitag-Videos gewohnt, wandern Gegenstände in die Tasche. Zigaretten, ein iPhone, Visitenkarten oder Make-up. Dann wird der Riemen herausgenommen und eine Tüte mit weissem Pulver wandert in das Reissverschlussfach. Das erweckt den Anschein, als ob es sich dabei um Drogen handeln würde.

Ein User schreibt als (englischen) Kommentar selbstironisch: «Yeah... legt ein paar Drogen in eure Freitag-Tasche. Das macht euch cool...» Er habe gerade viel Respekt für den Brand verloren. Diverse User sind gemäss ihren Kommentaren seiner Meinung.

Auf Anfrage von persoenlich.com verweist man bei Freitag auf einen Facebook-Post. Dort spricht das Unternehmen die Lovers und Haters an und nimmt die Sache mit Humor: «Am Samstag wurde der neue Präsident von Amerika vereidigt, in Italien wurde am Wochenende immer noch nach Lawinenverschütteten gesucht, Federer und Wawrinka haben ihre Matches und Lara Gut ihr Rennen gewonnen und am Sonntag hat Freitag gegen Aroma im Eishockey verloren», heisst es da. Das sei genau der richtige Zeitpunkt, um ausgiebig über ein Säckchen weisses Pulver in einem über fünf Jahre alten How-To-Movie zu diskutieren.

Im Säckchen sei nur Fake-Pulver drin gewesen. Gleich nach der «Auflösung» wird die Möglichkeit genutzt, Werbung für ein weiteres Freitag-Produkt zu machen. Eines aus einem anderen «Stoff» - aus Hanf. (clm)