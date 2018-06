Cannes Lions 2018: Immerhin der Sonnenuntergang war golden

Am Abend vor dem letzten Tag ist bereits vorzeitig klar: 2018 wird als mageres Cannes-Jahr in die Geschichte eingehen. An der Swiss Party vom Donnerstagabend können sich auch fleissige Cannes-Gänger nicht an einen Jahrgang mit so geringer Löwen-Ausbeute erinnern. Schweizer Werber hatten sich Chancen ausgerechnet, doch für Gold im Gepäck hat es nicht gereicht (persoenlich.com berichtete).

Das vermochte die Stimmung an der Swiss Party jedoch nicht zu trüben. Networking und Inspiration seien am Festival fast noch wichtiger als Awards, sagte Frank Bodin. Der Präsident des Art Directors Club Schweiz begrüsste die rund 130 Gäste zusammen mit Peter Beck, Präsident der Swissfilm Association. Beide Organisationen laden seit Jahren zum mittlerweile legendären Treffen der Schweizer Werber im Exil in Südfrankreich, welches in diesem Jahr in gelöster Stimmung begann. Schon um 22.15 Uhr wirbelten die Ersten auf der Tanzfläche. Damit sorgten sie dafür, dass der längste Tag des Jahres nicht gleichzeitig auch noch zur kürzesten Nacht des Festivals wurde.



Die 65. internationalen Werbefestspiele enden am Freitagabend. Für dann ist zum ersten Mal in dieser sonnigen und fast windstillen Woche Regen angekündigt. (eh/cbe)