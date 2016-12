Wirz: Inbrünstig gegen die Einsamkeit ansingen

An Weihnachten soll niemand alleine sein. Aus diesem Grund hat Ikea Schweiz die Initiative «No Empty Chairs at Christmas» ins Leben gerufen hat. Über die Online-Plattform noemptychairs.ch kann jeder einen Platz an einem Weihnachtstisch finden – oder anbieten. Neu bewirt das Möbelhaus die Aktion mit einem Film, wie die Agentur Wirz, welche den Spot umgesetzt hat, in einer Mitteilung schreibt.

Er erzählt die Geschichte eines Mannes, der an Heiligabend einsam und allein in seiner Wohnung sitzt. Plötzlich hört er durch die dünnen Wände, wie die Familie aus der Nachbarswohnung ein wunderschönes Weihnachtslied anstimmt. Wehmütig horcht der Mann auf und schaltet den Fernseher aus. Nach ein paar Sekunden des Zuhörens stimmt auch er in das Lied ein. Erst nur leise, dann etwas lauter und schliesslich inbrünstig. Ergriffen singt er seine ganze Einsamkeit weg. Bis es an der Tür klingelt, und er am Tisch der Nachbarn Platz nehmen darf.

Verantwortlich bei Ikea Schweiz: Mikael Pilblad (Marketing Manager Switzerland), Simon Wirth (Country External Communication Manager), Franziska Merz (Project Leader Campaign), Nicole Wederich (Interior Designer Marketing); verantwortlich bei Wirz: Livio Dainese (CCO), Caspar Heuss (CD), Mateo Sacchetti, Katrin Espelage (Text), Heinrich Schnorf (AD), Lisa von Radecke, Naomi Gulla (Grafik), Henrik Zapp (Strategic Planner), Sascha Djabbari (Digital), Petra Dreyfus, Simone Jehle, Martina Raach (Beratung), Bettina Faessler (Art Buying), Pumpkin Film AG, (Produktion), Alain Gsponer (Regie), Marc Achenbach (Kamera), Sonja Brand (Executive Producer), Goetz Hudelmaier (Producer), Daniel Kladiva (Editor), Kirschner Music (Musik u. Mischung), Online Video / Fraqment Film (Postproduction) (pd/wid)