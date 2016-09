Kingfluencers: Influencer bewerben Mercedes und Emmi Caffè Latte

Kingfluencers

Influencer bewerben Mercedes und Emmi Caffè Latte

Für die aktuelle Kampagne von Mercedes-Benz bewirbt die Agentur Kingfluencers das Mixed-Reality-Game «Urban Hunt».

«Catch me if you can»: Influencer Sindi Arifi bewirbt das Mixed-Reality-Game «Urban Hunt». (Bilder: zVg.)