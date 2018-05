Am Donnerstag hatte Vontobel die Übernahme der Notenstein la Roche Privatbank angekündigt. Die Privatbank will damit «das überdurchschnittliche, organische Wachstum im Bereich Wealth Management für vermögende Kunden auf optimale Weise steigern», wie es in einer Mitteilung heisst. Zudem würde mit den zusätzlichen Standorten von Notenstein La Roche der Heimmarkt gestärkt. Am Donnerstag und Freitag habe die Geschäftsleitung an den Notenstein-La-Roche-Standorten die Mitarbeitenden direkt in Townhalls über Vontobel informiert, und über den Zeitplan für die Integration.





Mit einer ganzseitigen Anzeige, die am Wochenende in 17 Tages- und Sonntagszeitungen in der Schweiz erscheint, stellen Verwaltungsratspräsident Herbert J. Scheidt und CEO Zeno Staub ihr Unternehmen den Leserinnen und Lesern vor. (pd/eh)