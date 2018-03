Freerider sind ausgesprochene Individualisten, die abseits der ausgeschilderten Pisten im Tiefschnee nach neuen Wegen suchen und ihren Kick finden. Head hat im Herbst 2017 seine neuen Freeride-Skier als Produktlinie Kore lanciert. Der Skiproduzent beauftragte Plan.Net Suisse damit, Kore zu positionieren und in der international sehr gut vernetzten Freeride-Szene bekannt zu machen, wie die Agentur in einer Mitteilung schreibt.

Die «Koreporation»

Die Agentur schuf eine Instagram-Kampagne rund um die «Koreporation». Diese wurde gebildet durch 80 ausgesuchte Athleten aus der Welt des Freeride. Die jungen Talente erhielten zehn Monate, bevor die Kore-Produktlinie im regulären Handel erhältlich war, ein exklusives Kore-Set, bestehend aus einem Paar Ski, einem Brand-Book und gebrandeter Bekleidung.





Die Mitglieder der «Koreporation» posteten daraufhin auf Instagram mit dem Hashtag #TOTHEKORE ihr eigenes Bild- und Videomaterial rund um Kore im Look und in der Sprache der Zielgruppe. Ihre Glaubwürdigkeit habe den Brand gestützt und wirkungsvoll dazu beigetragen, die noch nicht erhältlichen Skier in der Szene bekannt zu machen und auf die Agenda zu bringen.

Social Media Content statt Website

Die mehr als 1600 Bilder und Videos führten zu knapp 200'000 Likes und wurden von 1,3 Millionen Personen betrachtet. Aus dem von den Athleten geposteten Content erstellte Plan.Net Suisse vier «rohe, authentische Videos», die in der Szene eifrig geteilt und kommentiert wurden. Für die gesamte Produktkommunikation wurde statt einer klassischen Website ein eigenes Kore-Instagram-Profil verwendet. Im Look & Feel von Kore gestaltet, waren alle Fakten zu den Skiern in dem Profil zu finden.

Die eindrücklichen Absatzzahlen nach dem Verkaufsstart im Herbst 2017 hätten die hohe Wirksamkeit der weltweit beachteten Instagram-Kampagne bewiesen, so die Agentur.

Verantwortlich bei Head: Florian Schoenberger (Marketing & Communications Manager Winter Division); verantwortlich bei Plan.Net Suisse: Samuel Bruchez (Art Direction), Micha Seger (Executive Creative Director), Holger Schicke (Beratung), Henry Clarke (Text/Konzept). (pd/maw)