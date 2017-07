Die «provozierend-freche» Werbekampagne fordere die übermächtige Konkurrenz etwas heraus und weise auf die besondere Qualität dieses natürlichen Premium-Mineralwassers hin, heisst es in einer Mitteilung. Schliesslich sei es 2015 von der renommierten Fine Water Society USA als eines der zehn besten Mineralwasser der Welt bewertet und prämiert worden. Qualitativ gehöre es tatsächlich zu den reinsten und feinsten und müsse sich vor den grossen Weltmarken überhaupt nicht verstecken: Letzthin habe das aus einer Hochgebirgsquelle stammende Mineralwasser – die Quelle liegt mitten in einem Naturschutzgebiet in den Mittelmeeralpen auf 2240 Metern übe Meer im Gebirge zwischen Kosovo und Montenegro – auch vom angesehenen Deutschen Testinstitut Fresenius Bestnoten erhalten. Es sei offiziell auch für Babys und Säuglinge zugelassen.

Da der Konkurrenzkampf im Detailhandel gross sowie werbekostenintensiv ist und öfters mit harten Bandagen geführt wird, setzt Spirit of Drini gemäss Mitteilung in erster Linie auf den Online-Verkauf via Web-Shop samt Heim- und Bürolieferung des Mineralwassers.

Nach fast einem Jahr auf dem Schweizer Markt könnten sich die Verkäufe durchaus sehen lassen – auch wenn kein Werbe-Etat wie bei Evian oder San Pellegrino zur Verfügung stehe.

Die Inseratekampagne, bestehend aus sieben Sujets, wird ab kommenden Herbst in Schweizer Tageszeitungen und Zeitschriften zu sehen sein. Es wurde bewusst auf teure Fotoshootings verzichtet und dafür auf die Karte impactstarke und markige Headlines gesetzt, heisst es weiter.

Verantwortlich bei Spirit of Drini (Schweiz): Bernhard Fanger (Geschäftsführer); bei Catsky Communication: Markus Müller & Team (Art Direction/Grafik), Claude Catsky, (Konzept/Text sowie Creative Direction). (pd/tim)