Havas Genève: Je mehr, desto verrückter

Das Bahnunternehmen TGV-Lyria wirbt mit ihrem neuen Angebot «Hi-Five». Zielgruppe dieses neuen Packages sind junge Menschen unter 26 Jahren, wie die Agentur Havas in einer Mitteilung schreibt.

Die Jungen profitieren durch das Reisen in Gruppen von drei, vier oder fünf Personen von speziellen Vorzugspreisen innerhalb der Schweiz und Frankreich. Im Zuge dessen habe sich TGV-Lyria erneut für eine Zusammenarbeit mit Havas entschieden. Die Zusammenarbeit bestehe seit 2008.

Havas wurde mit der Entwicklung der gesamten Kampagne beauftragt, welche sowohl die Namensfindung als auch die Konzeption bis hin zur Einführung des Angebotes, sowie Digitale Massnahmen beinhaltet. Der Name «Hi-Five» ist universal, in allen Sprachen verständlich und noch immer topaktuell. Modern, spontan und sympathisch, wie es in der Mitteilung heisst. Für die Kampagne werden Bilder von den jungen Reisenden via Instagram genutzt.Verantwortlich bei Havas Genève: Gabriel Mauron (Creative Director), Simeon Brandner (Art Director) Thibaud Genevois (Konzeption) Alexis Mouthon (Beratung). (pd/clm)