Leo Burnett: Jeder sieht es anders

Der Pionier im Schweizer Pay-TV Markt bietet eine Vielfalt an Programminhalten: von jährlich 5’000 exklusiven Live-Sport Events über 360 TV-Neuheiten und unzählige Top-Serien bis zur Auswahl von über 11’000 Spielfilmen on demand. Und eins sei immer gleich, schreibt Leo Burnett in einer Mitteilung: Es gebe keine Werbeunterbrechungen.

Die Agentur hat die unbegrenzten Fernsehmöglichkeiten zu einem neuen Markenclaim verdichtet: «Sieht jeder anders.» Fernsehen, wann, wo, wie und so oft man möchte, so dass jeder Zuschauer die Marke auf seine eigene Art erlebt.

Bei der Kampagnenentwicklung galt es, die für die Kategorie typische Dominanz von Filmtrailern zu überwinden, da diese in Zeiten zahlreicher Sequels kaum noch Differenzierungspotenzial mitbringen. Ein reduzierter, kräftiger Look mit typografischen und illustrativen Elementen bildet laut Leo Burnett neu den Rahmen für die Kommunikation, lasse aber weiterhin Platz für die Einbettung von Filmmaterial.

Die Kampagne ist mit einer Vielfalt an Bewegtbild- und Display-Formaten gestartet, aber auch in Printtiteln präsent.





(pd/eh)