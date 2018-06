Wortstark: Jubiläumsapéro über den Dächern von Zürich

Nicht weniger als 92 Treppenstufen mussten die Gäste erklimmen, um mit einem fantastischen Blick über Zürich belohnt zu werden. Die geladenen Gäste nahmen die Herausforderung sportlich – auch wenn einige erst etwas verschnaufen mussten, bevor sie mit den Inhabern Sybille und Gerold Brütsch-Prévôt auf 10 Jahre Wortstark anstossen konnten.

Bei schönstem Sommerwetter traf man sich am 1. Juni 2018 auf der Dachterrasse der Agentur im Zürcher Kreis 4. Exakt zehn Jahre nach deren Gründung. «Etwas stolz sind wir schon darauf», sagt Gerold Brütsch-Prévôt, der mit seiner Frau Sybille die kleine Textagentur führt. Sie hätten sich seinerzeit eigentlich aus familiären Gründen selbstständig gemacht, erklären die beiden. «Ich wollte wegen der Kinder Teilzeit arbeiten, was mir mein damaliger Arbeitgeber nicht erlaubte», wird Gerold Brütsch-Prévôt in einer Mitteilung zitiert. Kurzentschlossen, aber wohlüberlegt hätten sie dann Wortstark gegründet, erzählt Sybille Brütsch-Prévôt.

In den Büros an der Morgartenstrasse in Zürich entstehen Websites, Newsletter, PR-Artikel und Kundenzeitschriften – einfach alles, was aus Buchstaben, Wörtern und Sätzen besteht. Die beiden kämpfen aber auch gegen Fehler und Floskeln. So ist Wortstark nicht nur eine Textagentur, sondern mit Sybille Brütsch-Prévôt als Korrektorin auch ein Korrektorat. In Kursen wird zudem vermittelt, wie man modern und floskelfrei schreibt. In den von Gerold Brütsch-Prévôt geleiteten Workshops wird grundsätzliche Sprachkompetenz gelehrt – bis hin zur konkreten Brief- und E-Mail-Sprache. (pd/cbe)