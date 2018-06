Formel E Rennen in Zürich: Julius Bär ziert am Samstag die NZZ

Die Privatbank ist Gründungspartner der weltweit ersten vollelektrischen Motorsportserie Formel E, die am 10. Juni in Zürich ausgetragen wird. Die Werbeplatzierung auf der NZZ-Front und der ersten Seite dürfte Teil von einem breiten Mix an Kommunikationsmassnahmen sein mit TV-Spots, Plakaten, digitalen Animationen oder Social Media-Posts. Indem sie Zukunftsvisionen skizziert, will sich die Bank als vorausschauend präsentieren (persoenlich.com berichtete).

Dass die NZZ ihre Titelseite verkauft, hatte im Herbst 2016 für grosses Aufsehen gesorgt (persoenlich.com berichtete). Es war das erste Mal seit 236 Jahren, dass mit dem Porsche-Sujet ein seitenfüllendes Inserat das Blatt zierte.

Nun scheint diese Form geläufiger zu werden. Gerade erst vor zwei Tagen, am Donnerstag, hatte Swiss Life diesen Inserateplatz gekauft und in Zusammenarbeit mit der Agentur Ruf Lanz die NZZ mit einer 101-jährigen Titelseite einkleiden lassen (persoenlich.com berichtete). (eh)