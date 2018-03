Die Jury des Swiss Effie 2018 hat unter der Leitung von Jurypräsident Torsten Tomczak die Jurierung abgeschlossen: 35 von über 70 Arbeiten haben es auf die Shortlist geschafft, heisst es in einer Mitteilung.

In der ersten Jurierungsrunde hat jedes der 24 Jurymitglieder zwischen 17 und 20 Fälle online beurteilt und 35 Kampagnen in die zweite Jurierungsrunde, in welcher alle Cases von allen Juroren bewertet wurde, in das Rennen für einen Swiss Effie Award geschickt. Die Bewertung erfolgte nach einem international anerkannten Punktesystem. Hier die Shortlist:

NEW NEW

Zeit, über Geld zu reden – Bank Cler / Heimat Zürich

Lancierung «Viva Kids / Digipigi« – Credit Suisse (Schweiz) / Rod Kommunikation

Pluspunkte fürs Leben – Helsana / Jung von Matt/Limmat

Migusto - Der Kochclub der Migros – MGB / Y&R Group Switzerland / Process

Benefit – Postfinance / Y&R Group Switzerland

COMEBACK

Nöd Jufle – Brauerei Schützengarten / Metzger Rottmann Bürge

Love Life – Bundesamt für Gesundheit / Rod Kommunikation

#Gotthepower – Emmi Schweiz / Ogilvy Mather

Relaunch Valaisanne - Wir machen Bier – Feldschlösschen Getränke / Contexta

Mobilitätskampagne 2017 – Touring Club Schweiz (TCS) / Jung von Matt/Limmat

EVERGREEN

Ganz Persönlich – CSS Versicherung / Contexta

Was immer kommt – Die Mobiliar / Wirz Communications

Grosse Gefühle – Zürcher Kammerorchester / Havas

ACTIVATION

Das BBQ für Macher – Bell Food Group / Contexta

Chli stinke muess es – Coop / Contexta

Jetzt isch Tsch-Tsch – Coop / Contexta

Herbstkampagne – CSS Versicherung / Notch Interactive

#zuteuer – Denner / Rod Kommunikation

Dorftelefon 2016 – Graubünden Ferien / Jung von Matt/Limmat

Kids by Vögele Shoes – Karl Vögele / Contexta

Star Manager – UBS Switzerland / Equipe

DOING GOOD

Made visible – Touring Club Schweiz (TCS) / Farner Consulting

CONTENT HERO

Fooby - Content Hero – Coop / Virtue Switzerland

Bergdorf 2017 – Graubünden Ferien / Jung von Matt/Limmat

TV 2.0 Playoff Hack – Swisscom / Republica

Jodel Viralhit – Wallis Promotion / Contexta

BRAND EXPERIENCE

Novotel - Room67 – AccorHotels Switzerland / Jung von Matt/Limmat

Mini-Migros – MGB / Hotz n' Plotz

BRAND PARTNERSHIPS

Engagement Stiftung Theodora – Helsana /FCB Zürich

BRAND CAMPAIGN

Emmi Luzerner - Der Milde – Emmi / Jung von Matt/Limmat

Melectronics Brand Campaign – MGB / Wirz Communications

MEDIA

Dynamische Individualisierte Audi-Händlerkampagne – Amag / Audi / MediaCom

Herbstkampagne – CSS Versicherung / MediaCom

50+ Performance – Swiss Life / Jung von Matt/Limmat

Die Award-Verleihung des Swiss Effie 2018 findet am 15. Mai 2018, ab 16:30 Uhr im TPC/Fernstehstudio 1 in Zürich statt. (pd/wid)