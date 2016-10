Ruf Lanz: K-Tipp lässt Schwindler keine Chance

Der K-Tipp feiert dieses Jahr sein 25-Jahr-Jubiläum. Ruf Lanz wurde für die Kommunikation beauftragt. Den Auftakt machte eine Printkampagne, die anhand von ungewöhnlichen Organigrammen zeigte, dass sich mit dem K-Tipp die Macht zu den Konsumenten verschiebt (persoenlich.com berichtete).

Wie Ruf Lanz nun mitteilt, folgt der nächste Jubiläums-Auftritt: In einem Film wird der K-Tipp in überschwänglicher, stark übertreibender Homeshopping-Kanal-Manier angepriesen. Doch jedesmal, wenn der Präsenter schwindelt, wird er via Untertitel sofort korrigiert. Klar und kritisch. «Typisch K-Tipp eben», wie Ruf Lanz schreibt.

Der Film wird ab 25. Oktober online zu sehen sein, z. B. als Pre-Roll.

Verantwortlich beim K-Tipp: René Schuhmacher (Herausgeber), Peter Salvisberg (Mitglied der Geschäftsleitung); verantwortlich bei Ruf Lanz: Markus Ruf, Danielle Lanz (Gesamtverantwortung), Markus Ruf, Peter Brönnimann (Creative Direction), Isabelle Hauser (Art Direction), Peter Brönnimann (Text), Pascal Trütsch, Anita Roth (Beratung); verantwortlich bei Stories: Yves Bollag (Produzent), Tobias Fueter (Regie), Heike Schreyer (Produktionsleitung), Damien Interbitzin (CO-Editor & Video Technician), Emilie Fischer (Styling, Ausstattung). (pd/eh)