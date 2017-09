Metzger Rottmann Bürge: Käsemeister treffen sich auf der Alp

Am 20. September 2017 haben sich die Meister der Schweizer Käsekunst im Regionalen Naturpark Gruyère Pays-d’Enhaut getroffen, um miteinander die Geschichte und die Bedeutung ihres Handwerks zu teilen. Zu Gast auf der Alp Lioson d’en Bas in Mosses/VD waren die drei Toggenburger Käser Willi Schmid, Jakob Knaus und Walter Räss. Die Einladung erfolgte im Rahmen der Kampagne «Kleine Weltwunder», die von Metzger Rottmann Bürge im Auftrag des Bundesamts für Umwelt Bafu und des Netzwerks Schweizer Pärke entwickelt wurde.

Eingeladen haben die drei Berufskollegen aus der Westschweiz: Etivaz-AOP-Käser Blaise Chablaix, Gruyère-AOP-Produzent Pierre Buchillier und François Raemy, Meister des Vacherin fribourgeois AOP. «Wir wissen zwar voneinander, was wir für Käse herstellen, aber wir sind uns noch nie persönlich begegnet. So war die Einladung für uns auch die einmalige Chance, voneinander zu lernen. Und die Geheimnisse zu entdecken, die hinter den kulinarischen Weltwundern stecken», lässt sich Chablaix in der Mitteilung zitieren.

Mit der Kampagne, die Metzger Rottmann Bürge im Auftrag des Bundesamts für Umwelt Bafu realisiert hat, wird die gesamte Schweiz eingeladen, die vielen kleinen Weltwunder in den Schweizer Pärken zu entdecken. Die crossmediale Kampagne ist seit 5. Juni 2017 schweizweit on-Air und läuft über vier Jahre (persoenlich.com berichtete).

Als Teil der Kampagne werden in regelmässigen Abständen Persönlichkeiten in einen der Schweizer Pärke eingeladen, um ein solches «kleines Weltwunder» auf persönliche Art zu erleben.

