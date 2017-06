Cannes Lions 2017: Keine weiteren Löwen für die Schweiz

In den Kategorien «Radio», «Creative Effectiveness», «Digital Craft» und «Film Craft Lions» gingen am Freitagabend keine weiteren Löwen an die Schweiz.

Die Grand Prix gehen laut einer Mitteilung von Weischer.Media an: USA für «The Blaze – Territory» in der Kategorie «Film Craft», Grossbritannien für «Real-time virtual reality experience for Björk’s Not get» in der Kategorie «Digital Craft», USA für «Van Gogh’s bedrooms: let yourself in» in der Kategorie «Creative Effectiveness» und an Südafrika für die Radiokampagne von KFC in der Kategorie «Radio».

Mit einer Shortlist in «Film» von Publicis mit «Esmog Protect – Neon Lamps» hat die Schweiz noch eine Löwenchance in der Tasche. In den Kategorien «Innovation» und «Titanium» konnte die Schweiz keine weiteren Shortlistplatzierungen ergattern. (pd/eh)