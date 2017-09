Seit Jahren sorgt Postfinance als Sponsorin des Schweizer Eishockeys gemäss Agenturmitteilung dafür, dass grosse und kleine Talente ihr Können auf dem Eisfeld verbessern und perfektionieren können. Ein Engagement, das auch der breiten Öffentlichkeit kommuniziert werden soll.

Im Zuge des neuen Markenauftrittes von Postfinance hat die Y&R Group Switzerland eine Sponsoring-Kampagne mit Anzeigen und liebevoll gemachten TV-Billboards realisiert. Während in den Anzeigen die Förderung des Nachwuchses charmant dramatisiert wird, werden in den Billboards Geschichten erzählt, in denen Kinder die Eishockey-Welt der Erwachsenen auf witzige Weise imitieren und dabei mit viel Leidenschaft für den Sport agieren.

Die Anzeigen und die TV-Billboards werden in allen Landesteilen im sportnahen Umfeld zu sehen sein.

Verantwortlich bei PostFinance: Ursula Käser (Steuerung); Thomas Zimmermann, Barbara Kälberer (Brand Experience); Pascal Frey, Stefanie Heiz (Realisation); bei Y&R Group Switzerland: Swen Morath (CCO), Ben Franken (Creative Director), Sonja Gross, Stephanie Belvedere (Art Direction, Konzept), Anna Leudolph (Konzept, Text), Sandro Tschuor (Group Account Director), Livia Hochstrasser (Beratung), Elias Zurbuchen (Desktop Publishing/Bildbearbeitung); Filmproduktion: Signorellfilms: Riccardo Signorell (Producer/Regie), Dayana Signorell (Producer), Robert Ralston (DOP), Elia Maletta (Schnitt); Foto: Maurice Haas (Fotograf). (pd/tim)